В ходе спецоперации на Украине погиб житель Саратова

Саратовец Борис Боцманов погиб в боях в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

– Борис Александрович Боцманов был доблестным и мужественным патриотом своей Родины. На поле боя он показал пример исключительной смелости и отваги. Мы будем гордиться храбрым поступком нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. – выразил соболезнования родным погибшего губернатор Роман Бусаргин.

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