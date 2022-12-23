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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 11:19

Саратовцы обсуждают пожар в военкомате в Ивантеевке

Наталия Калинина
Фото: Baza

Фото: Baza

Жители Саратовской области обсуждают пожар в военкомате в Ивантеевке. Региональное управление МЧС пока не подтверждает информацию об инциденте, как и полиция.

Как сообщает Телеграм-канале Baza, пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. В кабинете дежурного нашли пластиковую бутылку с остатками горючего вещества.

Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения, так что пострадал только один кабинет.

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