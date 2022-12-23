В столкновении автомобилей в Энгельсе пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня днем, 23 декабря, в Энгельсе произошла автоавария, пострадали два человека. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Столкнулись Lada XRay и Opel Astra. За рулем «Лады» находился 53-летний мужчина, машину немецкого бренда вел 47-летний водитель.

Оба водителя нуждались в медицинской помощи, они госпитализированы.

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