В столкновении автомобилей в Энгельсе пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня днем, 23 декабря, в Энгельсе произошла автоавария, пострадали два человека. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Столкнулись Lada XRay и Opel Astra. За рулем «Лады» находился 53-летний мужчина, машину немецкого бренда вел 47-летний водитель.
Оба водителя нуждались в медицинской помощи, они госпитализированы.
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