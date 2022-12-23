Молодому инвалиду из Саратова выдали коляску только после вмешательства прокуратуры

В Саратове сотрудники областной прокуратуры помогли инвалиду получить кресло-коляску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает релиз, в надзорное ведомство обратилась жительница города, которая рассказала, что ее 21-летний сын страдает тяжелым врожденным заболеванием. В фонде социального страхования обещали выдать инвалиду коляску еще в июле 2021 года, но этого не было сделано до сих пор.

Прокуроры убедились, что необходимая помощь молодому человеку с ограниченными возможностями действительно не была оказана и обратились с иском в суд. Инвалиду выдали коляску 9 декабря.

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