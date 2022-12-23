Большая часть жителей Маркса в Саратовской области остались без воды

Фото: Архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Марксе из-за аварии на сетях водоснабжение отключили у значительной части жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Павлу Мигачеву выехать на место происшествия. Он должен организовать подвоз воды для жителей и проконтролировать скорейшую ликвидацию аварии.
В администрации Марксовского МР уточнили, что авария произошла на напорном канализационном коллекторе, в результате насосная станция не может отвести сточные воды на очистные сооружения.
Восстановить водоснабжение в городе планируется в течение сегодняшнего дня.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.