Большая часть жителей Маркса в Саратовской области остались без воды

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Марксе из-за аварии на сетях водоснабжение отключили у значительной части жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона Роман Бусаргин поручил зампреду правительства Павлу Мигачеву выехать на место происшествия. Он должен организовать подвоз воды для жителей и проконтролировать скорейшую ликвидацию аварии.

В администрации Марксовского МР уточнили, что авария произошла на напорном канализационном коллекторе, в результате насосная станция не может отвести сточные воды на очистные сооружения.

Восстановить водоснабжение в городе планируется в течение сегодняшнего дня.

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