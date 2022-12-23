Главой Федоровского района Саратовской области избран Алексей Стрельников

Александр Стрельников

Александр Стрельников был избран как новый глава Федоровского района, сообщили в министерстве по делам территориальных преобразований.

Депутатам районного Собрания представили список кандидатов на пост главы района, из представленных комиссией кандидатур они отдали предпочтение Стрельникову.

На заседании присутствовали первый замминистра по делам территориальных преобразований региона Александр Милованов и заместитель Председателя Саратовской облдумы Роман Чуйченко.

Стрельников принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. Напомним, Александр Стрельников стал исполняющим обязанности главы района в октябре этого года, после того как бывшего руководителя, Алексея Наумова обвинили в превышении должностных полномочий.

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