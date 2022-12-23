Житель Энгельса поверил звонку «сотрудников банка» и потерял почти полтора миллиона

Покровчанин стал жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Вчера, 22 декабря, 51-летнему жителю Энгельса позвонил мужчина, представившийся «сотрудником банка». Звонивший убедил горожанина, что на него пытаются оформить автокредит, так что необходимо «опередить злоумышленников и раньше оформить займ», а после перевести деньги на «безопасный счет».
Мужчина поверил собеседнику и оформил в приложении банка кредит на 1,4 миллиона, а позже перевел эти деньги на счет, предложенный «сотрудником банка». Покровчанин вскоре понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.
В полиции отметили, что пострадавший знал о существовании мошеннических схем из СМИ и из информации от МВД, но все равно поверил злоумышленникам.
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