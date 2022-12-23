Саратовец ночью избил пенсионера, когда ему не разрешили бесплатно забрать новогоднюю елку

Житель Саратова украл новогоднюю елку с базара, сообщает региональное ГУ МВД.

Конфликт происходил в ночь на 21 декабря в Ленинском районе Саратова. К 65-летнему охраннику елочного базара подошел 42-летний мужчина и потребовал бесплатно ему отдать праздничное дерево. Пенсионер отказал, тогда наглый гость избил его и забрал елку домой.

Пожилой охранник обратился в полицию на следующий день, правоохранители быстро нашли злоумышленника и конфисковали у него елку. Мужчина признал свою вину, на него заведено уголовное дело о грабеже. Ранее он уже был судим за кражи и разбой.

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