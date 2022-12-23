В Саратовской области коронавирусом заболели еще 75 человек. Об этом информирует региональный оперштаб.

По данным на 9:00 23 декабря, общее количество заболевших в регионе составляет 301 419 человека. С начала пандемии выздоровело 294 771 пациентов, из них 77- за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за минувшие сутки зафиксирован в Саратове – 37 больных. Среди вновь выявленных случаев COVID-19 у 9 пациентов диагностирована пневмония, с признаками ОРВИ – 64 заболевших, еще у двоих болезнь проходит бессимптомно.