фото: ГИБДД
Четыре человека пострадали в ДТП под Балаково. Об этом сообщает госавтоинспекция.
По предварительным данным, сегодня, 23 декабря, примерно в 7:30 в Балаковском районе произошло ДТП. 40-летний водитель за рулем "Лады Гранты" не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с "Ладой Приорой", которой управлял 39-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали оба водителя и двое детей-пассажиров "Приоры".
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