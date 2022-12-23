Суд приговорил к 3,5 годам колонии молодого покровчанина за избиение младенца и мошенничество

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе 21-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка и мошенничестве с причинением ущерба. Об этом сообщили в Следственном комитете Саратовской области.

Как установило следствие и подтвердил позже суд, 7 мая прошлого года в поселке Анисовский под Энгельсом парень присматривал за трехмесячным сыном сожительницы, пока та была на работе.

Днем злоумышленник дважды ударил в височную область головы малыша, а когда его состояние из-за побоев ухудшилось, сообщил об этом своей подруге по телефону. Впрочем, о том, что он бил ребенка, молодой человек рассказывать не стал, новорожденному же вызвали скорую.

Правоохранители доказали и причастность парня к похищению телефона у несовершеннолетнего в сентябре 2021, – кража произошла тогда на улице Космонавтов в Энгельсе. Суд приговорил преступника к 3,5 годам колонии общего режима.

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