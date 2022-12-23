Сегодня, 23 декабря, в Саратовскую область вернулись плюсовые температуры. Об этом сообщает региональное управление гидрометеорологии.

В Саратове температура колеблется в районе нуля, а по ощущениям на пару градусов ниже. Небо затянуто плотными облаками. Дует легкий южный ветер, порывы которого к вечеру достигнут 10 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует южный, со скоростью 6 - 11 м/с и отдельными порывами до 14 м/с. Местами на улицах будет туман. На дорогах гололедица. Температура колеблется в первой половине дня от -3 до +2 градусов и на пару градусов выше во второй.