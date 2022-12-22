Юрий Юрин на Донбассе

На Донбасс доставили 3,5 тысячи подарков из Саратовской области, об этом в своем Телеграм-канале пишет Юрий Юрин.

В Саратовской области собрали почти 100 тонн гуманитарного груза и отвезли в подшефный Сватовский район. Колона включала 5 грузовых машин и спецавтомобиль Саратовской областной службы спасения. Она привезла на Донбасс строительные материалы, шифер для перекрытия крыш, пленку для ремонта выбитых окон, а также обогреватели и тепловые пушки.

Самым ценным грузом стали новогодние подарки для детей Донбасса: 3,5 тысячи набора сладостей.

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