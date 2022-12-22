В Ленинском районе Саратова нашли тело избитого мужчины в его собственном подъезде

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту гибели 46-летнего мужчины в Ленинском районе города Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Труп погибшего мужчины нашли соседи на лестничной клетке подъезда. На теле погибшего обнаружили повреждения, сотрудники СК сообщили о погибшем в полицию. Мужчина проживал в этом доме.

Следователи работали на месте с судмедэкспертом, все обстоятельства трагедии выясняются.

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