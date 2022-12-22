Туман на улице города
В пятницу в Саратовской области ухудшится погода, об этом предупреждает ГУ МЧС по региону.
В ночь на 23 декабря и днем в регионе ожидается туман. На дорогах гололедица.
Ночью в Саратовской области будет мокрый снег, дождь со снегом, морось. Автолюбителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными на дорогах.
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