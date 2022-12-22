Краевед рассказал об исчезновении исторических табличек со зданий в Саратове

Указатель советской эпохи в городе Таруса, Калужская область / Архив КП

Со зданий в Саратове начали массово пропадать исторические таблички. Об этом на заседании градозащитного совета при облдуме рассказал краевед Денис Жабкин.

Жабкин отметил, что во многих городах, как, например, в Петербурге, такие указатели становятся туристической достопримечательностью. Краевед отметил, что в городе до сих пор сохранились таблички, называемые также аншлагами, из времен Российской Империи.

Денис Жабкин рассказал, что исторические указатели отличаются своей долговечностью – в пример он привел эмалированные таблички, размещаемые на домах Саратова с 1967 года, – они, несмотря на полувековой возраст, выглядят достойно и встречаются по городу массово. Сейчас же, по словам краеведа, аншлаги часто заменяют на дешевые пластиковые щитки, которые быстро теряют цвет и трескаются.

Главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова в ответ пояснила, что аншлаги приводят в соответствие с требованиями, разработанными в 2019 году – по этим нормативам двух аншлагов на доме быть не может. Чиновница предложила сохранять аншлаги в рамках правил благоустройства как «артефакты и выставлять их». Пузанова также напомнила, что неисполнение этих правил влечет за собой административную ответственность.

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