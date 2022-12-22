Владимир Лешуков жестко раскритиковал депутата за слова о необходимости уничтожения памятников архитектуры

Сегодня, 22 декабря, в Саратовской областной думе проходит заседание градозащитного совета.

В ходе мероприятия глава градозащитного совета Владимир Лешуков раскритиковал слова депутата гордумы Саратова Вячеслава Доронина о том, что здания со статусом объектов культурного наследия мешают развитию облцентра.

Отдельно Лешуков привел высказывание парламентария о том, что район «Пешки» в городе «зарос халупами со статусом ОКН».

— Замечу, Саратову мешают развиваться не исторические памятники, а отдельные депутаты, допускающие высказывания, тянущие на оправдание вандализма или призывы к нему. — съязвил Лешуков.

Лешуков назвал такие призывы позором. Градозащитник также напомнил Доронину об уголовном наказании за уничтожение памятников культурного наследия – до двух лет лишения свободы.

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