Министр здравоохранения Саратовской области сообщил график работы медучреждений в праздничные дни

Олег Костин, глава саратовского минздрава, рассказал в своем Телеграм-канале о режиме работы учреждений здравоохранения области в Новогодние праздники.

Так, с 31 декабря по 9 января поликлиники региона будут работать ежедневно с 9 до 14 часов. Вызвать врача на дом можно будет с 9 до 13 часов, экстренные службы минздрава продолжат работу в круглосуточном режиме.

Постоянно будут оставаться на связи в каникулы и главные врачи больниц Саратовской области.

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