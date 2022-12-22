В Саратове трактор столкнулся с Газелью – пострадали 5 человек

Фото: Юрий Юрин
Сегодня, 22 декабря, в Заводском районе Саратова трактор столкнулся с Газелью, о чем сообщает в своем Телеграм-канале Юрий Юрин.
В 15:41 в службу «112» поступило сообщение о том, что на улице Орджоникидзе столкнулись маршрутка № 99 и трактор.
По предварительным данным пострадали пять человек. На месте работают спасатели областной службы спасения.
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