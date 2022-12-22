На повышение зарплат медработникам Саратовской области в 2023 выделят более 900 миллионов рублей федеральных средств

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин высказался по вопросу зарплат медработников. Чиновник выложил видеообращение в своем Телеграм-канале.

Как отметил Костин, в 2023 году на повышение заработной платы медработникам бюджетных организаций из федерального бюджета выделили 912 миллионов рублей, из казны губернии – 112,2 миллиона, за счет бюджета Фонда ОМС – 0,8 миллиарда рублей.

Зарплату повышают с учетом показателей качества оказания медпомощи, в целом, по словам министра, повышение к жалованию составит 4%.

Костин добавил, что медработники могут обращаться напрямую в региональный минздрав, если не смогут добиться разъяснений по суммам повышений в своем учреждении.

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