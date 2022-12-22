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НовостиОбщество22 декабря 2022 11:11

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль вопрос расселения жителей Энгельса из аварийного жилья

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Председатель СК России рассмотрит жалобу жительницы Энгельса Саратовской области на бездействие властей местного муниципалитета в вопросе расселения ветхого жилого фонда.

Ранее женщина в соцсетях ИЦ СК России сообщила, что администрация ЭМР не принимала мер по расселению покровчан из аварийного жилья. Сама обратившаяся проживает со своей семьей в доме, признанном в начале года аварийным. Обращения в органы власти, по словам покровчанки, не дают результата.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту, руководителя саратовского управления Анатолия Говорунова обязали доложить о ее результатах.

Центральный аппарат ведомства контролирует ход процессуальной проверки.

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