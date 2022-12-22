Володин: в 9 районах Саратовской области завершен ремонт тротуаров

Фото: Володин Саратов

В 9 районах Саратовской области завершен ремонт тротуаров, об этом пишет Телеграм-канале «Володин Саратов».

В этом году в регионе было отремонтировано почти 411 тысяч квадратных метров тротуаров. Проект реализован при поддержке Спикера ГД.

В Базарно-Карабулакском – 27 тыс. кв. м.

В Балтайском районе – почти 19 тыс. кв. м.

В Вольском – 57 тыс. кв. м.

В ЗАТО Светлом – 23 тыс. кв. м.

В Новобурасском – 14 300 кв. м.

В Петровском районе – более 43 500 кв. м.

В Саратове – более 135 тыс. кв. м.

В Татищевском районе – 42 тыс. кв. м.

В Хвалынском – более 50 тыс. кв. м.

- Когда приведем в порядок дороги, тротуары, дворы, парки, скверы, тогда можно говорить, что регион благоустроен, – заявил Вячеслав Володин.

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