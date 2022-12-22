Утром у старого саратовского аэропорта сбили пожилую женщину

В Саратове сегодня утром, 22 декабря, произошло ДТП с участием пешехода, сообщает региональная госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 6:55 у дома по адресу Аэропорт, 1 Mitsubishi Outlander сбил 60-летнюю женщину. За рулем внедорожника находился 61-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в медучреждение с травмами.

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