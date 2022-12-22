Одаренных детей из Саратовской области отправят в Санкт-Петербург на каникулы

Победители отдохнут на зимних каникулах в Санкт-Петербурге

Лауреаты губернаторских стипендий из Саратовской области отправят в Санкт-Петербург на каникулы, о чем сообщает в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин после посещения Саратовского колледжа искусств.

Сейчас в колледже учатся около 1400 человек. Помимо Саратова учреждение имеет филиалы в Балакове, Балашове, Вольске и Марксе. Оно готовит специалистов по 17 направлениям, например, звукорежиссеров. Для них открыта студия профессиональной звукозаписи.

Студенты уже во время обучения начинают выступать на концертах, пробовать свои силы в творческих проектах и конкурсах. В этом году сразу 13 студентов выиграли именную губернаторскую стипендию. Теперь все победители отдохнут в Санкт-Петербурге с 4 по 8 января. Дети побывают на экскурсиях по северной столице.

В колледже учатся около 1400 человек

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