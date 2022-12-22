В энгельсском Взлетном открыли памятную доску в честь погибшего в боях СВО майора Андрея Шихова

Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области

В поселке Взлетный в Энгельсском районе прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски погибшему в боях в зоне СВО майору Андрею Шихову. Об этом сообщает областное министерство внутренней политики.

Мемориальную доску в честь героически погибшего земляка установили на фасаде школы, в которой учился майор Шихов. В мероприятии участвовали руководитель Энгельсского отделения «Боевого братства» Николай Горелов, родные и близкие погибшего, жители и школьники, обучающиеся в учебном заведении.

Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области

Шихов родился в 1980 году. Мужчина служил в органах внутренних дел после окончания Саратовской государственной академии права. Боец погиб в зоне спецоперации 18 августа этого года, защищая мирных жителей бывшей территории Украины. Указом Президента Владимира Путина майор посмертно награжден Орденом Мужества.

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