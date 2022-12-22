Мэрия Саратова: последние учебные дни в этом году у школьников пройдут на этой неделе

Фото: Архив КП

Власти Саратова официально объявили, что школьники города уйдут на зимние каникулы раньше.

В субботу, 24 декабря, в школах города пройдет последний учебный день этого года. Образовательные учреждения, работающие в формате пятидневки, отпустят учеников на каникулы уже после пятницы, 23 декабря.

На такую меру городская администрация пошла по рекомендации регионального минобразования, досрочный выход на каникулы обусловлен ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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