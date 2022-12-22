Саратовские приставы вынудили алиментщицу заплатить сыну почти миллион рублей

Задолженность жительницы Саратова по алиментам превысила 900 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе ГУ ФССП по Саратовской области.
Приставы смогли вынудить нерадивую родительницу заплатить долг по алиментам 12-летнему сыну только после того, как на ее объекты недвижимости был наложен запрет на перерегистрацию права собственности.
Кроме того, саратовчанке ограничили выезд из России и обратили взыскание на ее действующие банковские счета. Женщина выплатила долг в полном объеме.
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