Саратовские приставы вынудили алиментщицу заплатить сыну почти миллион рублей

Задолженность жительницы Саратова по алиментам превысила 900 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе ГУ ФССП по Саратовской области.

Приставы смогли вынудить нерадивую родительницу заплатить долг по алиментам 12-летнему сыну только после того, как на ее объекты недвижимости был наложен запрет на перерегистрацию права собственности.

Кроме того, саратовчанке ограничили выезд из России и обратили взыскание на ее действующие банковские счета. Женщина выплатила долг в полном объеме.

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