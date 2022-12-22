Часть сгоревшей гостиницы «Россия» передали мэрии Саратова. Об этом сообщает комитет культурного наследия области.

Суд огласил решение в отношении юридического лица и индивидуальных предпринимателей по вопросу изъятия гостиницы «Россия». Комитет в апреле этого года обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском об изъятии помещений, находящихся в памятнике, у их владельцев. В том числе ведомство указывало, что собственники не проводили в должном объеме работы по сохранению здания, в том числе после обрушения и пожара.

Сегодня состоялось очередное заседание Арбитражного суда Саратовской области по иску комитета культурного наследия. По его итогам оглашено решение: удовлетворить требования комитета в полном объеме и изъять помещения, расположенные в объекте культурного наследия, в собственность муниципального образования «Город Саратов» для последующей организации продажи с публичных торгов.

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