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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:52

Более 15 адресов в Ленинском районе Саратова остались без воды до вечера

Роман Хвалин

Сегодня, 22 декабря, несколько домов в Ленинском районе с утра остались без холодной воды, сообщает КВС.

Так, из-за аварии на коммуникациях водоснабжение приостановилось в домах с номерами 1, 3, 3а, 3б, 3д и 7а на улице Одесской, без воды остались и дома на улице Лунной №№ 41, 41а, 41б, 41в, 41д, 41г, 43, 43а, 43б, 43в, 44.

Вернуть водоснабжение коммунальщики обещают к шести часам вечера.

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