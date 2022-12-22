Более 15 адресов в Ленинском районе Саратова остались без воды до вечера

Сегодня, 22 декабря, несколько домов в Ленинском районе с утра остались без холодной воды, сообщает КВС.

Так, из-за аварии на коммуникациях водоснабжение приостановилось в домах с номерами 1, 3, 3а, 3б, 3д и 7а на улице Одесской, без воды остались и дома на улице Лунной №№ 41, 41а, 41б, 41в, 41д, 41г, 43, 43а, 43б, 43в, 44.

Вернуть водоснабжение коммунальщики обещают к шести часам вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.