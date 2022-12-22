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НовостиЗдоровье22 декабря 2022 6:24

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 54 человека

Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 54 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 301 244 человека. С начала пандемии выздоровело 294 694 человека, из них 91- за прошедшие сутки.

Больше всего заболевших зафиксировано в Энгельсском районе — 12, чаще заболевали пожилые люди - 21 случай. У шести больных выявлена пневмония, у остальных - признаки ОРВИ.

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