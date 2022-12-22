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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 5:55

В Октябрьском районе Саратова под колеса «Гранты» попал молодой парень

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Октябрьском районе Саратова под колеса «Гранты» попал молодой парень. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 21 декабря, в Октябрьском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 8:20 на улице Чернышевского рядом с Ильинским проездом 56-летний водитель «Лады Гранты» сбил 20-летнего молодого человека.

Пострадавший госпитализирован. Вопрос о виновнике остается открытым.

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