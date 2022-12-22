В Саратове коммунальщики продолжают бороться с наледью

Фото: Мэрия сообщает / Telegram

Улицы Саратова обрабатываются противогололедными реактивами, сообщает Телеграм-канал мэрии города.

Так, песко-соляной смесью и реагентами обработаны тротуары по улице Чапаева, Соколовой, Астраханской, 2-й Садовой, Белоглинской, на Бабушкином взвозе, Огородной и другие. В уборке наледи этой ночью было задействовано 160 спецмашин и 83 рабочих.

Также в аккаунте городской администрации в Телеграме можно найти актуальную информацию об уборке снега в каждом районе Саратова.

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