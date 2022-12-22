фото: пресс-служба губернатора

В Саратовской области школы получили 52 новых автобуса. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

В селах откроют 48 новых маршрутов. Это позволит подвозить детей к центральным школам, где работают все учителя-предметники, можно получить совершенно другой уровень образования.

В числе других новый автобус получила школа села Сазоново Аткарского района, куда ходят более 100 учеников. Рядом находятся ещё два небольших села, дети смогут с комфортом добираться до школы, ездить в город на мероприятия и праздники.

Транспорт получат и ряд городских школ. Например, в саратовской школе N66 – сразу восемь корпусов, в которых учатся школьники со всего поселка Юбилейный и соседних микрорайонов, некоторые из них расположены довольно далеко.

- Слова благодарности Правительству РФ за программу школьного транспорта, которая действует уже несколько лет. У нас в регионе работает уже более 500 машин. В этом году школы сами формировали заявки и пришел именно тот транспорт, который нужен – автобусы-«вездеходы», маломестные микроавтобусы, удобные модели для сельских условий, - рассказал губернатор.