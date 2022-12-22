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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:20

Власти Саратова опубликовали программу праздничных мероприятий в городе

Роман Хвалин
Фото: Администрация города Саратова

Фото: Администрация города Саратова

Администрация Саратова обнародовала на своем сайте программу развлекательных мероприятий накануне Нового года и в Рождественские каникулы.

Так, мастер-классы, спортивные развлечения, экскурсии, концерты, выставки для жителей Саратова будут проходить ежедневно с 26 по 31 декабря, а также с 3 по 8 января.

На Театральной площади с 25 по 31 декабря и со 2 по 8 января саратовцы могут посетить «Дом Деда Мороза», поучаствовав в интерактивной анимационной программе.

Полный список мероприятий опубликован на сайте городской администрации.

Фото: Администрация города Саратова

Фото: Администрация города Саратова

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