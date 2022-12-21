В Саратовской области за прошедшие сутки обморожение получили три человека, один скончался

Фото: Архив КП

В Саратовской области за сутки от переохлаждения пострадали три человека. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в региональном минздраве.

Все пострадавшие – взрослые. Двое обмороженных обошлись стационарной помощью медиков, один скончался, несмотря на работу врачей.

В минздраве посоветовали саратовцам одеваться по погоде и «многослойно», поесть перед выходом на улицу, по возможности оставаясь дома и следить за прогнозами синоптиков.

В ведомстве также напомнили об опасности распития спиртного на морозе – алкоголь вызывает иллюзию тепла, на самом же деле состояние опьянения на улице сопровождается большой теплопотерей.

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