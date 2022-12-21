Губернатор Саратовской области предложил выделять земли под турбазы минуя торги

В Саратовскую областную думу внесен законопроект о предоставлении земельных участков под турбазы и аналогичные объекты в регионе без торгов. Инициатором инициативы выступил губернатор Роман Бусаргин.

В документе планируется, что минуя этап торгов в Саратовской области можно будет получить землю под строительство санаториев, кемпингов, турбаз, стационарных и палаточных лагерей туристов, горнолыжных комплексов, туристических парков и т.д.

Инициатива поможет ускорить процесс запуска проектов экотуризма и будет способствовать развитию инфраструктуры муниципалитетов – в целом, положительному экономическому эффекту для развития Саратовской области, поясняет губернатор.

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