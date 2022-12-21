фото: Энгельс Онлайн

Жители Энгельса бьют тревогу в соцсетях с просьбой спасти кота с дерева. Об этом сообщают подписчики городского сообщества "Энгельс Онлайн".

Сегодня, 21 декабря, в паблике появился пост о незадачливом коте. По словам автора публикации, кот на фотографии сидит на дереве больше суток и боится спускаться. Животное забралось высоко - на уровень 4 этажа, около 12 метров.

- Звонили в управление по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций,на что был получен ответ ,что на вызов не приедут и кота не спасут! Помогите снять кота! - бьют тревогу неравнодушные жители.

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