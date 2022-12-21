Военнослужащий из Саратовской области приговорен к девяти годам тюрьмы за убийство из ревности. Об этом сообщает Саратовский гарнизонный суд.

По данным ведомства, военнослужащий проживал с 24-летней девушкой в квартире в 1-м Топольчанском проезде. Отношения между парой испортились, и девушка съехала от военного. 25 ноября девушка заехала к нему в гости, чтобы забрать свои вещи. На почве ревности молодые люди поссорились, и в ярости мужчина задушил бывшую сожительницу. Утром следующего дня мужчина сам явился в полицию и рассказал о случившемся.

В итоге суд приговорил Румиля Идрисова к девяти годам колонии строгого режима.

Приговор военного суда пока не вступил в законную силу, поскольку был обжалован, и будет направлен на рассмотрение в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.