В Саратовской области расчистили более 14 гектаров акватории Волги за сотню миллионов рублей

Фото: Росводресурсы

В Саратовской области расчистили акваторию Волгоградского водохранилища. Об этом сообщили сегодня, 21 декабря, в Росводресурсах.

Волгу в районе саратовского Усть-Курдюма очищали от водорослей и донных отложений два года. Проект использовал более 101 миллиона рублей из федерального бюджета по госпрограмме «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Расчистку провели на площади более 14 гектаров, из Волги убрали около 214 тонн древесно-растительного мусора, тростника и камыша. Как пояснил начальник Саратовского отдела по водному хозяйству филиала «Нижне-Волгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Роман Сулейманов, накопившиеся отходы мешали поступлению свежей воды из открытой части Волгоградского и Саратовского водохранилищ.

Кроме того, растительный мусор и замедление циркуляции воды вызывали массовую гибель рыбы и других видов в реке. После очистки, специалисты Росводресурсов вместе с Росрыболовством выпустили в водохранилище около 21 тысячи мальков белого толстолобика, они помогут воспроизводить и восстановить биоресурсы в саратовской акватории Волги.

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