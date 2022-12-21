фото: ГУ МВД

Уголовное дело об организации элитного борделя на Кумысной поляне вернули в прокуратуру. Об этом нашему корреспонденту сообщили в пресс-службе Заводского районного суда.

Соответствующее решение, как сообщили в пресс-службе инстанции СМИ, было принято судьей Заводского районного суда Елена Бесшапошникова.

Напомним, в июле 2020 года в Саратове сотрудники полиции и СОБРа обнаружили особняк, в котором, по оперативной информации, студентки оказывали интимные услуги. Во время проникновения в здание там находился 56-летний организатор бизнеса и несколько девушек, которые утверждали, что являются танцовщицами, а помещение - гостевым домом.

А в июле 2022 года дело было отправлено в суд.