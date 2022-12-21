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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 12:47

Прокуратура: в Саратове происходит больше преступлений в сфере ЖКХ

Роман Хвалин

В Саратовской области за прошедшие 11 месяцев этого года выявили 54 преступления в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Число преступлений в этой сфере выросло на 5,8% по сравнению с показателями предыдущего года – тогда за тот же период их было выявлено 51.

Большую часть этих уголовных дел передали для рассмотрения в суд – всего это 48 дел о присвоении, растрате и мошенничестве. Как сообщили в ведомстве, ущерб только по расследованным уголовным делам составляет более 72,5 миллиона рублей.

Возвращено было менее половины – 29,2 миллиона. Надзор продолжит работу по полному возмещению причиненного ущерба нарушителями.

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