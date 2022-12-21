У жиркомбината в Саратове произошло тройное ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Утром 20 декабря у жиркомбината в Ленинском районе Саратова произошло тройное ДТП, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Тройная авария произошла в 7:25 на 2-м Красноармейском тупике. «Лада Гранта» с 51-летним водителем столкнулась с Nissan Almera, которым управлял 39-летний мужчина. После этого Nissan Almera отлетел в Hyundai ix35 за рулем которого был 73-летний пенсионер.

В результате аварии пострадали 54-летняя пассажирка отечественного автомобиля и 39-летний пассажир Nissan. Они доставлены в больницу.