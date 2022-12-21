В Энгельсе школьников отпустят на каникулы уже с понедельника

Фото: Архив КП
В Энгельсском районе зимние каникулы у школьников начнутся уже 26 декабря. Об этом сообщили муниципальные власти в официальном Телеграм-канале.
В школах в оставшиеся учебные дни продолжат контролировать температуру персонала и учеников и дезинфицировать кабинеты. Как уточняет пресс-служба администрации ЭМР, на сегодня из-за высокой заболеваемости ОРВИ школа №42 закрыта, также на карантине шесть классов и групп в детсадах.
Ранее рассмотреть возможность досрочного выхода учеников на каникулы предложили муниципалитетам в региональном министерстве образования. Соответствующие решения должны быть приняты до завтрашнего дня.
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