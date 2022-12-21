В Энгельсе на катавшуюся на коньках девочку напали бездомные собаки

Фото: Мой Энгельс

В Энгельсе на девочку напали бездомные собаки. О происшествии рассказали очевидцы в социальной сети.

Как пишет пользователь Светлана Костина в группе «Мой Энгельс» Вконтакте, нападение было совершено между 13.00 и 15.00 во дворе по адресу Ломоносова, 21. Дети катались на коньках в хоккейной коробке, когда на одну из девочек напали две большие бродячие собаки.

По сообщению автора поста, ребенок в больнице. Жительница Энгельса просит очевидцев агрессии со стороны животных откликнуться.