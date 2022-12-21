Сегодня, 21 декабря, жители 15 домов в Саратове остались без горячей воды, об этом сообщает региональная филиал ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики ведут ремонт на тепловых коммуникациях по улице Политехническая.

На время работ отключена подача горячей воды по следующим адресам:

- Большая Садовая, 137;

- Клочкова, 52/64;

- Политехническая, 77;

- 1-я Детская, 36/40;

- 2-я Садовая, 103/107, 106б, 106в, 112, 112а;

- 2-й Детский проезд, 9/11, 13/17, 34;

- 3-й Детский проезд, 6/10;

- 3-й Комсомольский проезд, 25;

- 4-й Комсомольский проезд, 2/6.

Восстановить водоснабжение планируется к 18:00.