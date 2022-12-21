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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:59

Жители 15 домов в Саратове остались без горячей воды

Наталия Калинина

Сегодня, 21 декабря, жители 15 домов в Саратове остались без горячей воды, об этом сообщает региональная филиал ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики ведут ремонт на тепловых коммуникациях по улице Политехническая.

На время работ отключена подача горячей воды по следующим адресам:

- Большая Садовая, 137;

- Клочкова, 52/64;

- Политехническая, 77;

- 1-я Детская, 36/40;

- 2-я Садовая, 103/107, 106б, 106в, 112, 112а;

- 2-й Детский проезд, 9/11, 13/17, 34;

- 3-й Детский проезд, 6/10;

- 3-й Комсомольский проезд, 25;

- 4-й Комсомольский проезд, 2/6.

Восстановить водоснабжение планируется к 18:00.