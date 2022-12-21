В Саратовской области молодые врачи мечтают о зарплате 100 тысяч рублей в районах

В Саратовской области молодые врачи готовы оставаться работать в районах за зарплату в 100 тысяч рублей. Об этом рассказала сегодня, 21 декабря, заместитель министра здравоохранения региона Асят Выкова на заседании представительных органов муниципальных образований Саратовской области в Саратовской областной думе.

При этом 33,6 медиков, направленных в районы после учебы по целевому распределению, предпочли заплатить штраф, но не остаться там. Всего отказались работать в муниципалитетах 42 человека.

Средняя зарплата врача в регионе, по словам чиновницы, достигла 65,3 тысяч рублей.