В Саратовской области установили размер прожиточного минимума на 2023 год

С 1 января 2023 года прожиточный минимум в Саратовской области оставит в среднем 12 075 рублей. Для трудоспособного населения он определен в размере 13 162 рублей, для детей – 12 576 рублей, для пенсионеров – 10 385 рублей.

С1 января 2023 года в Саратовской области также вводится единое детское пособие для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, а также семей с детьми до 17 лет. Льгота составит 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума в субъекте федерации.

Размер пособия в Саратовской области составит 6 288 рублей, 9 432 рубля или 12 576 рублей соответственно.