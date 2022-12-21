В 2022 году в Саратовской области произошли 316 ДТП с участием детей. 354 несовершеннолетний получили травмы и 11 детей погибли. С 14 декабря 2022 года по 11 января 2023 года саратовская Госавтоинспекция проводит рейд «Зимние каникулы.

Так называемые «ватрушки» - это популярный, но один из самых травмоопасных видов катания. Они способны развивать большую скорость и крутиться во время спуска, а спрыгнуть с ватрушки на скорости невозможно. Поэтому, перед тем, как приобрести это современное средство для зимнего катания для своего ребенка, подумайте о последствиях. Правоохранители напоминают, что дети должны капаться только в сопровождении родителей.

В преддверии школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проведут в школах обучающие уроки по закреплению правил поведения на дороге в зимний период.