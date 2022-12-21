Саратовские школьники уйдут на каникулы раньше из-за эпидемии гриппа

фото: архив КП
Саратовские школьники уйду на каникулы раньше из-за эпидемии гриппа. Об этом сообщает в СМИ.
Согласно письму министерства Министерства образования Саратовской области от 20 декабря, школьники губернии уйдут на зимние каникулы раньше запланированного — с понедельника, 26 декабря.
Документ
— В целях снижения риска распространения острых респираторных инфекций среди обучающихся и сотрудников общеобразовательных учреждений с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации рекомендуем рассмотреть возможность начала зимних каникул с 26.12.2022, — говорится в документе
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