Роман Бусаргин проводит совещание

В 2023 году саратовским перевозчикам обещают увеличить компенсацию за проезд льготников. Об этом информирует пресс-служба губернатора региона Романа Бусаргина.

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по работе транспортных карт в Саратовской области. На данный момент картами пользуется 25 категорий льготников. Выдано 159 тысяч транспортных карт, за ноябрь жители совершили по ним 2,4 миллиона поездок. Льготы действуют на 355 маршрутах, которые обслуживает 61 перевозчик.

Сейчас перевозчикам компенсируется только 11 рублей за одну поездку льготника в городском общественном транспорте. Роман Бусаргин поручил увеличить эту компенсацию: с 1 января 2023 года – до 15 рублей, с 1 июня – до 20 рублей, с дальнейшей проработкой вопроса о доведении суммы до 100 процентов от стоимости проезда.

Губернатор поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву, министру труда и соцзащиты Сергею Егорову и главе минфина области Ирине Бегининой просчитать средства, необходимые для перечисления компенсации за льготников.

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